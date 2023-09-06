ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На границе Украины и Румынии зафиксировано землетрясение

Среда 06 сентября 2023 15:46
UA EN RU
На границе Украины и Румынии зафиксировано землетрясение Фото: на границе Украины и Румынии зафиксировано землетрясение (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на западе Украины. Подземный толчок произошел в районе села Старый Волчинец Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Землетрясение было зафиксировано в среду, 6 сентября, в 9:56 недалеко от села Старый Волчинец на глубине 5 км.

По данным сейсмологов, землетрясение не несет угрозы населению и по классификации относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

На границе Украины и Румынии зафиксировано землетрясениеФото: скригшот (google.com/maps)

Напомним, 16 августа в Закарпатской области сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла. Он произошел в 23 км к востоку от Ужгорода.

Также в Закарпатье 31 июля произошло землетрясение магнитудой 2,1 балла в 6 км к западу от города Свалява.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновцы Румыния сейсмолог
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут