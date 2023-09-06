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На кордоні України та Румунії зафіксовано землетрус

Середа 06 вересня 2023 15:46
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На кордоні України та Румунії зафіксовано землетрус Фото: на кордоні України та Румунії зафіксовано землетрус (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сейсмологи зафіксували землетрус на заході України. Підземний поштовх стався в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центру спеціального контролю.

Землетрус було зафіксовано у середу, 6 вересня, о 9:56 неподалік села Старий Вовчинець на глибині 5 км.

За даними сейсмологів, землетрус не несе загрози для населення і за класифікацією відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - сказано у повідомленні.

На кордоні України та Румунії зафіксовано землетрусФото: скрігшот (google.com/maps)

Нагадаємо, 16 серпня у Закарпатській області сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала. Він стався за 23 км на схід від Ужгорода.

Також на Закарпатті 31 липня стався землетрус магнітудою 2,1 бала за 6 км на захід від міста Свалява.

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Чернівці Румунія сейсмолог
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