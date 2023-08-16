В Закарпатской области произошло землетрясение

В Закарпатской области 15 августа произошло землетрясение магнитудой 2,2 по шкале Рихтера в 23 км к востоку от Ужгорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного центра специального контроля .

Сообщается, что вчера в 16:43 произошло землетрясение магнитудой 2,2. Его эпицентр находился в 23 км к востоку от Ужгорода, Закарпатской области, на глубине 3 км.

По классификации землетрясений он относится к едва ощутимым. Колебания испытывают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Отмечается, что землетрясение не несет угрозы населению и объектам критической инфраструктуры.

Землетрясения на Закарпатье

Отметим, что в Украине иногда фиксируют едва ощутимые землетрясения.

Так, последнее землетрясение в Закарпатской области было зарегистрировано 10 августа с магнитудой 2,4.

До этого землетрясение произошло в 6 км к западу от города Свалява.

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