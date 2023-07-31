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В Закарпатье произошло землетрясение

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Понедельник 31 июля 2023 22:10
В Закарпатье произошло землетрясение Фото: На Закарпатье произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,1 в 6 км к западу от города Свалява.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного центра специального контроля в Facebook.

Землетрясение зафиксировали в 14:25. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 6 км к западу от города Свалява, Закарпатской области, на глубине 6 км.

По классификации, землетрясение относится к еле ощутимым.

"Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что последнее землетрясение из Закарпатской области было зарегистрировано 14 апреля этого года с магнитудой 3,4.

Землетрясения в Украине

В начале июня землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло в 26 километрах юго-восточнее Полтавы.

А 26 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла, оно произошло в Решетиловском районе.

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