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На границе с Венгрией задержали уклониста из Украины, притворявшегося женщиной

Фото:на границе с Венгрией задержали уклониста, притворявшегося женщиной (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Он до последнего старался не признаваться в своем "перевоплощении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", - рассказывают пограничники.

Как добавляют в службе, все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, он признался в обмане.

"Сейчас их всех ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - констатируют в ГПСУ.

Как сообщалось, ранее на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

До этого СБУ ликвидировала схемы выезда уклонистов за границу под видом "студентов" европейских вузов и по удостоверениям ВПЛ "на реабилитацию".

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