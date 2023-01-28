На границе с Венгрией задержали уклониста из Украины, притворявшегося женщиной

"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска", - рассказывают пограничники.

Как добавляют в службе, все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, он признался в обмане.

"Сейчас их всех ждет встреча с работниками территориального центра комплектования", - констатируют в ГПСУ.