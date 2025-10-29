На границе с Венгрией заработала система EES: что меняется для украинцев

Как отмечается, EES введена для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в странах ЕС.

По данным венгерской стороны, система начала действовать постепенно: сначала в пунктах пропуска "Берегшурань - Лужанка" (с 12 октября) и "Захонь - Чоп" (с 21 октября), а теперь - на всем участке украинско-венгерской границы.

В ГПСУ отмечают, что работа системы не меняет общий порядок пересечения границы. Украинцам советуют учитывать эту информацию при планировании путешествий в Венгрию или транзитных поездок через ее территорию.