На границе Таджикистана и Афганистана произошла стрельба: есть жертвы с обеих сторон

Пограничная служба Таджикистана сообщила о боевом столкновении на границе с Афганистаном, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение информагентства "Ховар".

Отмечается, что в ночь на 24 декабря трое членов "террористической организации" пересекли государственную границу со стороны Афганистана, и перешли на территорию Таджикистана возле КПП в районе Шамсиддин.

После того, как таджикские пограничники нашли боевиков, началась перестрелка. В результате погибли все три афганца, а также двое военнослужащих пограничных войск. В своем заявлении пограничная служба обвиняет правительство талибов в том, что оно не способно обеспечить безопасность государственной границы.

По данным ведомства, это уже третий за месяц случай нападения боевиков из Афганистана на территорию Таджикистана, повлекший гибель людей.