На кордоні Таджикистану та Афганістану сталась стрілянина: є жертви з обох боків

Прикордонна служба Таджикистану повідомила про бойове зіткнення на кордоні з Афганістаном, внаслідок якого загинули щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення інформагентства "Ховар".

Зазначається, що у ніч на 24 грудня троє членів "терористичної організації" перетнули державний кордон з боку Афганістану, та перейшли на територію Таджикистану біля КПП у районі Шамсіддін.

Після того, як таджицькі прикордонники знайшли бойовиків, почалася перестрілка. В результаті загинули всі три афганці, а також двоє військовослужбовців прикордонних військ. У своїй заяві прикордонна служба звинувачує уряд талібів у тому, що він не здатний забезпечити безпеку державного кордону.

За даними відомства, це вже третій за місяць випадок нападу бойовиків з Афганістану на територію Таджикистану, який спричинив загибель людей.