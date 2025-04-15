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На границе Сумской области сорвали попытку прорыва врага

Фото: Россияне неудачно пытались прорваться в Сумскую область (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинские пограничники сорвали попытку прорыва врага на территорию Сумской области. Уничтожены штурмовые группы противника, техника и средства связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

По данным пресс-службы, на одном из участков ведения активных боевых действий пограничники безжалостно уничтожили штурмовые группы противника, технику и средства связи, которые являются законными целями Сил обороны Украины.

Операторы БпЛА пограничного отряда уничтожили вражеские квадроциклы, средства связи и штурмовые группы россиян, которые пытаются зайти на территорию Сумской области.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Наступление в Сумской области

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым наступательным действиям на северной границе Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, возросло количество боев на всех основных направлениях.

 

 

Как сообщало РБК-Украина, оккупационные войска уже вошли в несколько населенных пунктов Сумской области. Однако эксперты утверждают, что в Юнаковку, Новенькое и Басовку оккупанты продвигаются малыми диверсионно-разведывательными группами - по 5-7 человек.

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