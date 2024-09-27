RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границе с Польшей с октября закроют один из пунктов пропуска: в чем причина

Фото: Украино-польская граница (Волынская таможня)
Автор: Татьяна Веремеева

На границе между Украиной и Польшей с 1 октября будет закрыт один из таможенных постов. Это связано с открытием нового пункта пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины .

С 1 октября 2024 года на участке границы "Нижанковичи" (отдел таможенного №5 таможенного поста "Смольница") будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств в обоих направлениях. Это связано с подготовкой к открытию нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице".

Участок границы используется для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения весом более 7,5 тонн. Исключение составляют транспортные средства, перемещающие опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимые в Украину для выпуска в свободное обращение.

Строительство нового пункта пропуска польская сторона планирует завершить к концу 2024 года. Он будет предусматривать полосы движения для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн и располагаться в Самборском районе – нулевой километр дороги Т14-18 Нижанковичи – Самбор, Дрогобыч – Стрый.

Ранее РБК-Украина писало, что с 10 ноября 2024 года в ЕС заработает автоматизированная система Entry Exit System (EES), которая будет фиксировать краткосрочные поездки граждан третьих стран, в том числе и Украины. Министерство иностранных дел уверяет, что нововведение не создаст дополнительных сборов или осложнений для украинцев. Порядок безвизового въезда в страны ЕС и Шенгенскую зону остается без изменений.

Кроме того, владельцы домашних животных, которые планируют поездку в страны ЕС, теперь должны провести тест на антитела к бешенству для домашних питомцев. Этот тест следует проделать в аккредитованной лаборатории ЕС не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до путешествия. Также для перевозки животных необходимо иметь ветеринарный паспорт, соответствующий стандартам ЕС и подтверждение наличия микрочипа или татуировки для идентификации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украиной