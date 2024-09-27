Украинцам объяснили, придется ли платить за въезд в ЕС с ноября

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

С 10 ноября 2024 года в Европейском Союзе заработает новая автоматизированная система Entry Exit System (EES), которая будет регистрировать краткосрочные поездки граждан третьих стран, включая Украину.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что этот этап не предусматривает никаких дополнительных сборов или осложнений для украинцев при въезде. Порядок въезда в страны-члены ЕС и Шенгенскую зону для украинцев остается таким, как и раньше.

Система будет фиксировать данные паспорта, даты и места въезда и выезда, а также изображения лица и отпечатки пальцев. Штампы в паспортах больше не будут относиться – вся информация будет храниться автоматически в системе. Система также будет фиксировать, если человеку отказали во въезде.

Для удобства на границах планируется установка терминалов самообслуживания для сбора биометрических данных. EES также заменит Шенгенский калькулятор, предоставляя онлайн-сервис для отслеживания дней пребывания в Шенгенской зоне.

Отмечается, что запуск системы является подготовительным этапом внедрения электронных разрешений на въезд в ЕС (ETIAS), которые планируется ввести в первой половине 2025 года.

В МИД напоминают, что система будет действовать в таких государствах как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария. То есть во всех государствах-членах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, не являющихся членами Шенгенской зоны, а также в четырех странах Шенгенской зоны, не являющихся членами ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).