На границе с Польшей с октября закроют один из пунктов пропуска: в чем причина

На границе между Украиной и Польшей с 1 октября будет закрыт один из таможенных постов. Это связано с открытием нового пункта пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины .

С 1 октября 2024 года на участке границы "Нижанковичи" (отдел таможенного №5 таможенного поста "Смольница") будет прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств в обоих направлениях. Это связано с подготовкой к открытию нового пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховице".

Участок границы используется для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения весом более 7,5 тонн. Исключение составляют транспортные средства, перемещающие опасные вещества и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимые в Украину для выпуска в свободное обращение.

Строительство нового пункта пропуска польская сторона планирует завершить к концу 2024 года. Он будет предусматривать полосы движения для легковых автомобилей весом до 3,5 тонн и располагаться в Самборском районе – нулевой километр дороги Т14-18 Нижанковичи – Самбор, Дрогобыч – Стрый.