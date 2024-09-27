На кордоні з Польщею з жовтня закриють один із пунктів пропуску: у чому причина

На кордоні між Україною та Польщею з 1 жовтня закриють один із митних постів. Це пов’язано із відкриттям нового пункту пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України .

З 1 жовтня 2024 року на ділянці кордону "Нижанковичі" (відділ митного №5 митного поста "Смільниця") буде припинено здійснення митних формальностей і пропуск транспортних засобів в обох напрямках. Це пов'язано з підготовкою до відкриття нового пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховіце".

Ділянка кордону наразі використовується для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення вагою понад 7,5 тонн. Виняток становлять транспортні засоби, які переміщують небезпечні речовини та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

Будівництво нового пункту пропуску польська сторона планує завершити до кінця 2024 року. Він передбачатиме смуги руху для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн і розташовуватиметься в Самбірському районі – нульовий кілометр дороги Т14-18 Нижанковичі - Самбір, Дрогобич - Стрий.