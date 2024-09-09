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На границе с Польшей возобновили пропуск грузовиков

Фото: Граница с Польшей работает в обычном режиме (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Системы таможенного оформления Республики Польша возобновили работу. Пункты пропуска на границе с Украиной работают в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Как отмечается в сообщении, ранее был зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша, что приводило к задержкам пропуска грузовых транспортных средств.

"Польская сторона устранила неисправности, транспорт направляется через границу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Сбой в системе таможенной службы Польши

Напомним, 6 сентября пограничники сообщили, что на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за технического сбоя возможны задержки транспорта. Технический сбой произошел в работе системы таможенной службы Республики Польша.

К тому же, 5 сентября, стало известно о прекращении работы одного из пунктов пропуска на границе с Польшей. Граждан не пропускали в обе стороны. Тогда польские пограничники также сообщили о сбое в работе баз данных таможенной службы.

На кодоне с Польшей работают следующие пункты пропуска

Рава-Русская – Гребенное;

  • Угринов – Долобичев;
  • Ягодин – Дорогуск;
  • Краковец – Корчевая;
  • Устилуг – Зосин;
  • Грушев – Будомир;
  • Смельница – Коростенко;
  • Шегини – Медика.
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Граница с УкраинойПольша