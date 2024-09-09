На границе с Польшей возобновили пропуск грузовиков

Системы таможенного оформления Республики Польша возобновили работу. Пункты пропуска на границе с Украиной работают в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).
Как отмечается в сообщении, ранее был зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша, что приводило к задержкам пропуска грузовых транспортных средств.
"Польская сторона устранила неисправности, транспорт направляется через границу в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября пограничники сообщили, что на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за технического сбоя возможны задержки транспорта. Технический сбой произошел в работе системы таможенной службы Республики Польша.
К тому же, 5 сентября, стало известно о прекращении работы одного из пунктов пропуска на границе с Польшей. Граждан не пропускали в обе стороны. Тогда польские пограничники также сообщили о сбое в работе баз данных таможенной службы.
На кодоне с Польшей работают следующие пункты пропуска
Рава-Русская – Гребенное;