На кордоні з Польщею відновили пропуск вантажівок

Як зазначається в повідомленні, раніше було зафіксовано збій у робочій системі митної служби Республіки Польща, що призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів.

"Наразі польська сторона усунула несправності, транспорт прямує через кордон у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

Збій в системі митної служби Польщі

Нагадаємо, 6 вересня прикордонники повідомили, що на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через технічний збій можливі затримки транспорту. Технічний збій стався у роботі системи митної служби Республіки Польща.

До того, 5 вересня, стало відомо про припинення роботи одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Громадян не пропускали в обидві сторони. Тоді польські прикордонники також повідомили про збій у роботі баз даних митної служби.

На кодоні з Польщею працюють наступні пункти пропуск

Рава-Руська - Гребенне;