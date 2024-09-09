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На кордоні з Польщею відновили пропуск вантажівок

Фото: Кордон з Польщею працює у звичайному режимі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Системи митного оформлення Республіки Польща відновили роботу. Пункти пропуску на кордоні з Україною працюють у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані пресслужбу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається в повідомленні, раніше було зафіксовано збій у робочій системі митної служби Республіки Польща, що призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів. 

"Наразі польська сторона усунула несправності, транспорт прямує через кордон у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

Збій в системі митної служби Польщі

Нагадаємо, 6 вересня прикордонники повідомили, що на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через технічний збій можливі затримки транспорту. Технічний збій стався у роботі системи митної служби Республіки Польща.

До того, 5 вересня, стало відомо про припинення роботи одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Громадян не пропускали в обидві сторони. Тоді польські прикордонники також повідомили про збій у роботі баз даних митної служби.

На кодоні з Польщею працюють наступні пункти пропуск

Рава-Руська - Гребенне;

  • Угринів - Долобичів;
  • Ягодин - Дорогуськ;
  • Краковець - Корчова;
  • Устилуг - Зосин;
  • Грушів - Будомир;
  • Смільниця - Коростенко;
  • Шегині - Медика.
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Кордон з УкраїноюПольща