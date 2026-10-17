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На границе с Польшей образовались большие очереди: в чем причина

01:25 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: граница с Польшей (Getty Images)

Российские атаки на Украину и воздушные тревоги замедляют движение на украинско-польской границе. На отдельных пунктах пропуска ожидание таможенного оформления грузовиков достигает 40 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Из-за угрозы российских ударов движение на пограничных переходах в Люблинском воеводстве периодически приостанавливается. Это приводит к образованию больших очередей и задержек не только грузового, но и частного транспорта и автобусов.

По словам представителя налоговой администрации в Люблине Михала Деруся, в течение нескольких часов ночью поступило девять сигналов воздушной тревоги из-за угрозы бомбовых атак. Еще несколько предупреждений объявили утром.

"Это влечет за собой временное прекращение оформления грузовых перевозок, но также и движения частного транспорта и автобусов", — отметил Дерусь.

Сколько приходится ждать на границе

Наибольшие задержки были зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. По данным польской таможенной и налоговой служб, время ожидания оформления составляет:

  • Дорогуск – около 40 часов;
  • Гребенное – более 24 часов;
  • Зосин – около 8 часов.

В Гребенном оформления ожидают 880 грузовиков, а в Зосине - еще 250.

В то же время, несмотря на задержки, за минувшие сутки работники таможенной и налоговой служб в Люблинском воеводстве оформили и пропустили более 3000 грузовиков и более 3700 легковых автомобилей.

Ранее, 16 октября, в одном из польских воеводств было объявлено предупреждение об опасности из-за российской атаки на украинские регионы.

А 10 октября Польша поднимала военную авиацию в ходе ночной атаки РФ на Украину.

Следует отметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщал об эвакуации двух пунктов пропуска во время одной из российских атак на объекты вблизи украинско-польской границы.

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