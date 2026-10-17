На кордоні з Польщею утворилися великі черги: в чому причина

Через загрозу російських ударів рух на прикордонних переходах у Люблінському воєводстві періодично призупиняють. Це призводить до утворення великих черг і затримок не лише для вантажного, а й для приватного транспорту та автобусів.

За словами представника податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся, протягом кількох годин уночі надійшло дев'ять сигналів повітряної тривоги через загрозу бомбових атак. Ще кілька попереджень оголосили вранці.

"Це спричиняє тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень, але також і руху приватного транспорту й автобусів", — зазначив Дерусь.

Скільки доводиться чекати на кордоні

Найбільші затримки зафіксували на кількох пунктах пропуску. За даними польської митної та податкової служб, час очікування на оформлення становить:

Дорогуськ - близько 40 годин;

- близько 40 годин; Гребенне - понад 24 години;

- понад 24 години; Зосин - близько 8 годин.

У Гребенному на оформлення очікують 880 вантажівок, а в Зосині - ще 250.

Водночас попри затримки, за минулу добу працівники митної та податкової служб у Люблінському воєводстві оформили й пропустили понад 3000 вантажівок і більш як 3700 легкових автомобілів.

Раніше, 16 жовтня, в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони.