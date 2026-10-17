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На кордоні з Польщею утворилися великі черги: в чому причина

01:25 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: кордон з Польщею (Getty Images)

Російські атаки на Україну та повітряні тривоги сповільнюють рух на українсько-польському кордоні. На окремих пунктах пропуску очікування на митне оформлення вантажівок сягає 40 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Через загрозу російських ударів рух на прикордонних переходах у Люблінському воєводстві періодично призупиняють. Це призводить до утворення великих черг і затримок не лише для вантажного, а й для приватного транспорту та автобусів.

За словами представника податкової адміністрації в Любліні Міхала Деруся, протягом кількох годин уночі надійшло дев'ять сигналів повітряної тривоги через загрозу бомбових атак. Ще кілька попереджень оголосили вранці.

"Це спричиняє тимчасове припинення оформлення вантажних перевезень, але також і руху приватного транспорту й автобусів", — зазначив Дерусь.

Скільки доводиться чекати на кордоні

Найбільші затримки зафіксували на кількох пунктах пропуску. За даними польської митної та податкової служб, час очікування на оформлення становить:

  • Дорогуськ - близько 40 годин;
  • Гребенне - понад 24 години;
  • Зосин - близько 8 годин.

У Гребенному на оформлення очікують 880 вантажівок, а в Зосині - ще 250.

Водночас попри затримки, за минулу добу працівники митної та податкової служб у Люблінському воєводстві оформили й пропустили понад 3000 вантажівок і більш як 3700 легкових автомобілів.

Раніше, 16 жовтня, в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони.

А 10 жовтня Польща піднімала військову авіацію під час нічної атаки РФ на Україну.

Слід зазначити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше повідомляв про евакуацію двох пунктів пропуску під час однієї з російських атак на об'єкти поблизу українсько-польського кордону.

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ПольщаВійна в УкраїніАтака дронів