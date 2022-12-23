На границе с Польшей скопление поездов. УЗ сообщила о задержках (список)

А именно:

№715/716 Перемышль - Киев +7:13;

№31/32 Перемышль - Запорожье +3:58;

№705/706 Киев - Перемышль +2:37;

№89/90 Перемышль - Киев +2:30.

К тому же, как отметили в УЗ, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования следующих поездов:

№62 Одесса - Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов - Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

№276 Киев-Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.