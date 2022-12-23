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На границе с Польшей скопление поездов. УЗ сообщила о задержках (список)

Фото: УЗ сообщила о задержках поездов 23 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На утро пятницы, 23 декабря, несколько поездов идут с задержками от 2 до 7 часов. Также из-за обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут нескольких поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

А именно:

  • №715/716 Перемышль - Киев +7:13;
  • №31/32 Перемышль - Запорожье +3:58;
  • №705/706 Киев - Перемышль +2:37;
  • №89/90 Перемышль - Киев +2:30.

К тому же, как отметили в УЗ, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования следующих поездов:

№62 Одесса - Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов - Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

№276 Киев-Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

Как сообщалось, поезд №276 "Запорожье - Киев" задерживается и продолжается по измененному маршруту.

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