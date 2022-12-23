На границе с Польшей скопление поездов. УЗ сообщила о задержках (список)

На утро пятницы, 23 декабря, несколько поездов идут с задержками от 2 до 7 часов. Также из-за обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут нескольких поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
А именно:
К тому же, как отметили в УЗ, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования следующих поездов:
№62 Одесса - Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.
№120 Львов - Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.
№276 Киев-Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.
Как сообщалось, поезд №276 "Запорожье - Киев" задерживается и продолжается по измененному маршруту.
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