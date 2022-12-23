На кордоні з Польщею скупчення потягів. УЗ повідомила про затримки (список)

На ранок п’ятниці, 23 грудня, декілька потягів ідуть з затримками від 2 до 7 годин. Також через обстріл на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут кількох потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
А саме:
До того ж, як зазначили в УЗ, у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут слідування наступних потягів:
№62 Одеса - Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.
№120 Львів - Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
№276 Київ - Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
Як повідомлялось, потяг №276 "Запоріжжя - Київ" затримується та надалі прослідує за зміненим маршрутом.
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