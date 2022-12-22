УЗ сообщает об изменении маршрута поезда Запорожье-Киев: что известно
Поезд №276 Запорожье – Киев задерживается и в дальнейшем следует по измененному маршруту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
В пресс-службе сообщили, что изменения произойдут из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
В УЗ подчеркнули, что пассажиры, которые должны были сесть на этот рейс по станциям Никополь, Чортомлык и Апостолово, будут подхвачены другим рейсом и затем пересажены на поезд №75 Кривой Рог - Киев.
"Просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах", – добавили в "Укрзализныце".
Напомним, на период новогодних праздников "Укрзализныця" назначила поезд №745/746 Киев-Славское, который доставит пассажиров к горам и вернется в столицу к началу комендантского часа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.