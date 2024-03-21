На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска: где блокада продолжается
Польские протестующие прекратили блокаду в пункте пропуска "Медыка" - "Шегини". В то же время заблокированными для грузовиков по состоянию на сегодняшний день остаются четыре направления.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Где блокада продолжается?
"Польские фермеры блокируют движение грузовиков, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях, где они находятся. По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на 4 пунктах пропуска", - рассказал изданию Демченко.
По его словам, ныне польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. Также они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки по направлению "Ягодина", за минувшие сутки таких было 50.
Совокупно на сегодняшнее утро на этих 4 направлениях ("Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Русская") в очередях на территории Польши в общей сложности находится почти 850 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин".
Блокируют ли движение для автобусов и автомобилей?
Как рассказал спикер Госпогранслужбы, сейчас легковые и автобусы везде свободно пересекают границу с Польшей, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.
Какой пункт пропуска разблокирован для грузовиков?
В ГПСУ напоминают, что вчера на направлении пункта пропуска "Медыка", напротив украинского - "Шегини", польские фермеры до 20 часов вечера вообще не пропускали грузовики, автобусы и легковые автомобили как на въезд в Польшу, так и на выезд. Но после 20:00 они завершили блокировку движения автобусов и легковых автомобилей.
Кроме того, по пункту пропуска "Шегини" польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков. Информацию об этом украинские пограничники получили около 21:30 от представителей Пограничного караула Польши. Ими отмечалось, что польскими фермерами завершена блокировка движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд", - сообщил Демченко.
Оформление данной категории транспорта начало проводится в обычном порядке.
Блокада границы
Напомним, что в ноябре прошлого года польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной, требуя вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков, а также упразднить таможенный "безвиз" между ЕС и Украиной.
Впрочем, в начале декабря Киев и Варшава согласовали условия, чтобы разблокировать границу для движения грузовиков. Уже 6 января этого года правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы, а 16 января поляки полностью сняли блокаду границы с Украиной. Впрочем, в дальнейшем блокирование украинской границы как "способ решения внутренних проблем" для польских фермеров сохранилось.
Уже 9 февраля польская сторона снова возобновила блокаду. В этот раз начали протесты польские фермеры как на дорогах страны, так и в пунктах пропуска с Украиной. Ожидается, что эта блокада будет длится, по меньшей мере, до конца апреля.
Заметим, что вторая попытка блокировки стала более острой. В частности, фермеры неоднократно прибегали к провокациям с высыпанием зерна. 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что первых нарушителей на украинско-польской границе Польша уже привлекла к ответственности.
Его польский коллега Дональд Туск отметил, что правительство Польши делает все возможное, чтобы найти взаимоприемлемые решения. Польские СМИ пишут, что Варшава якобы смогла договориться с протестующими, заключив соглашение о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.
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