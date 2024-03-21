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На кордоні з Польщею розблокували один із пунктів пропуску: де блокада триває

Четвер 21 березня 2024 13:43
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На кордоні з Польщею розблокували один із пунктів пропуску: де блокада триває Фото: поляки блокують чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Андрій Демченко

Польські протестувальники припинили блокаду в пункті пропуску "Медика" - "Шегині". Водночас заблокованими для вантажівок станом на сьогодні залишаються чотири напрямки.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Де блокада триває?

"Польські фермери блокують рух вантажівок, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках, або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках, де вони знаходяться. Станом на сьогодні блокування здійснюється на 4 пунктах пропуску", - розповів виданню Демченко.

За його словами, нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Також вони пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу по напрямку "Ягодина", за минулу добу таких було 50.

Сукупно станом на сьогоднішній ранок на цих 4 напрямках ("Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська") в чергах на території Польщі загалом перебуває майже 850 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску "Ягодин".

Чи блокують рух для автобусів та автівок?

Як розповів спікер Держприкордонслужби, зараз легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон з Польщею, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Який пункт пропуску розблокували для вантажівок?

В ДПСУ нагадують, що вчора на напрямку пункту пропуску "Медика", навпроти українського - "Шегині", польські фермери до 20 години вечора взагалі не пропускали вантажівки, автобуси та легкові автомобілі як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. Але після 20:00 вони завершили блокування руху автобусів та легкових автомобілів.

"Окрім цього, по пункту пропуску "Шегині" польські фермери припинили блокувати рух вантажівкам. Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21:30 від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польськими фермерами завершено блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд", - повідомив Демченко.

Оформлення даної категорії транспорту почало здійснюватися у звичному порядку.

Блокада кордону

Нагадаємо, що в листопаді минулого року польські перевізники розпочали протести на кордоні з Україною, вимагаючи повернути систему пропусків для українських перевізників, а також скасувати митний "безвіз" між ЄС та Україною.

Втім, на початку грудня Київ і Варшава погодили умови, щоб розблокувати кордон для руху вантажівок. Вже 6 січня цього року уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокування кордону, а 16 січня поляки повністю зняли блокаду кордону з Україною. Втім, надалі блокування українського кордону як "спосіб вирішення внутрішніх проблем" для польських фермерів збереглося.

Вже 9 лютого польська сторона знову поновила блокаду. Цього разу розпочали протести польські фермери, як на дорогах країни, так і в пунктах пропуску з Україною. Очікується, що ця блокада триватиме щонайменше до кінця квітня.

Зауважмо, що така друга спроба блокування стала більш гострою. Зокрема, фермери неодноразово вдавалися до провокацій з висипанням зерна. 25 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності.

Його ж польський колега Дональд Туск зауважив, що уряд Польщі робить усе можливе, аби знайти взаємоприйнятні рішення. Польські ЗМІ пишуть, що Варшава буцімто змогла домовитися з протестувальниками, уклавши угоду про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.

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Польща Кордон з Україною ДПСУ
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