На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков: что известно

Ранее РБК-Украина сообщало, кто может пересекать государственную границу вне общей очереди и в каких случаях пограничники предоставляют приоритет. В частности, это касается дипломатов, работников международных организаций, тяжелобольных, лиц с инвалидностью и родителей с детьми в возрасте до одного года.

Также издание информировало о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов. Такой подход должен сократить время остановок на границе и сделать путешествия более удобными. Сначала нововведение будет действовать на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют распространить на другие международные рейсы.