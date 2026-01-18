На границе с Польшей приостановили оформление грузовиков: что известно

На украинско-польской границе временно остановлено оформление грузовых автомобилей с грузом, следующих на выезд из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным ГПСУ, в пунктах пропуска "Медика" и "Хребенне" временно приостановлена работа базы данных, которую используют для оформления грузового транспорта, въезжающего в Республику Польша.
В пункте пропуска "Корчева" база данных польской таможенной службы работает в замедленном режиме.
Пустые грузовые автомобили проходят оформление в обычном режиме.
Другие виды транспорта также пересекают границу без изменений в погранично-таможенных процедурах.
По предварительной информации, полноценную работу базы данных польской таможни планируют восстановить до 22:00 18 января 2026 года (по киевскому времени).
В ГПСУ уточнили, что ограничения касаются грузовиков с грузом, которые направляются на выезд из Украины через пункты пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".
В пункте пропуска "Краковец" оформление грузов осуществляется в замедленном режиме.
