На границе с Польшей возможны очереди: почему замедлилось движение и когда ситуация стабилизируется

Новые правила действуют в пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Устилуг - Зосин". Теперь все путешественники при пересечении границы впервые должны пройти регистрацию на терминале самообслуживания или у пограничника - отсканировать паспорт и предоставить биометрические данные: фото и отпечатки пальцев (для детей до 12 лет - без отпечатков).

Во время последующих поездок эти данные будут автоматически сверяться в системе.

В таможне предупреждают, что из-за внедрения новой технологии пропуск может временно замедлиться. Водителям советуют планировать маршрут с запасом времени или пользоваться другими пунктами пропуска.

Проверить актуальную ситуацию на границе можно на интерактивной карте очередей Гостаможслужбы.