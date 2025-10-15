RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули новые бои, - Reuters

Иллюстративное фото: на границе между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули новые бои (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы начали атаки в утренние часы среды в районе Спин Болдак.

В то же время Пакистан заявил, что четверо его гражданских лиц были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.

Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В пограничном районе Пакистана Оракзай погибли шестеро пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. По данным Reuters, также погибли девять боевиков.

 

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Конфликт возник на фоне переговоров США о возможном возвращении войск в Афганистан. По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон стремится получить контроль над авиабазой Баграм, имеющей стратегическое значение в регионе.

В ответ представитель МИД Талибана Заккир Джалал заявил, что движение не позволит США восстановить контроль над ключевой военной базой.

Подробно о том, почему талибы напали на Пакистан и что происходит на границе с Афганистаном - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПакистанАфганистанТалибанКабул