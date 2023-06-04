На границе Израиля и Египта в перестрелке погибли военные

Какая причина открытия огня - в настоящее время не ясно. Обе стороны совместно проводят расследование инцидента, рассказали агентству израильские военные и два источника в египетской службе безопасности.

По данным военных Израиля, египетский полицейский застрелил двух их солдат, которые охраняли военный пост на египетской границе рано утром 3 июня. А перед этим ночью израильские силы успешно предотвратили попытку контрабанды.

В Минобороны Израиля сообщили, что египетский офицер и третий израильский солдат были убиты через несколько часов в ходе столкновения на израильской территории.

По словам командующего Южными израильскими вооруженными силами генерал-майора Элиэзера Толеданоа, после обнаружения мертвыми двух израильских солдат инцидент был сначала расценен как теракт.

В свою очередь египетские военные заявляют, что трое израильских и один египетский сотрудник службы безопасности были убиты в перестрелке, когда египетский сотрудник службы безопасности преследовал контрабандистов через границу.

Израиль и Египет расследуют обстоятельства перестрелки

Как говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по случаю происшествия, инцидент со смертельным исходом на египетской границе в субботу "является серьезным и необычным и будет тщательно расследован".

Также израильские военные отметили, что неясно, как египетский офицер смог пересечь линию границы с забором. Сейчас солдаты обыскивают территорию, чтобы исключить дополнительных нападавших.

В армии Египта заявили, что министр обороны страны Мохамед Заки выразил свои соболезнования в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галланом, и они обсудили принятие необходимых мер, чтобы избежать повторения инцидента со стрельбой на границе.

Борьба с контрабандой на границе Египта и Израиля

Протяженность лини границы между Израилем и Египтом составляет более 200 км. Длительное время ситуация в приграничной зоне в основном оставалась спокойной.

Представители израильских военных отмечают, что попытки контрабанды в приграничном районе были частыми, однако последнее известное проникновение в Израиль, которое привело к жертвам, имело место около десяти лет назад.