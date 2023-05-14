Нетаньяху объявил о завершении спецоперации против "Исламского джихада"

В Израиле завершили спецоперацию против террористической организации "Исламский джихад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад", - сообщил премьер.

По его словам, исполнение было "действительно идеальным". При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы войска Израиля ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе.

"Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", составы ракет, противотанковые расчеты и многое другое", - пояснил Нетаньяху.

Напомним, утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада", начав операцию "Щит и стрела".

В ответ из сектора Газа были выпущены сотни ракет израильскими городами. Известно о попаданиях в дома.

Детальнее об операции "Щит и стрела", а также ситуации в Израиле - читайте в материале РБК-Украина.

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