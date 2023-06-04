UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На кордоні Ізраїлю та Єгипту у перестрілці загинули військові

Фото: ізраїльські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі кордону Ізраїлю та Єгипту сталася перестрілка в суботу, внаслідок чого загинули 4 військовослужбовців обох країн. Йдеться про 3 ізраїльських солдатів та 1 офіцера єгипетської служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Яка причина відкриття вогню - наразі не ясна. Обидві сторони спільно проводять розслідування інциденту, розповіли агентству ізраїльські військові та два джерела в єгипетській службі безпеки.

За даними військових Ізраїлю, єгипетський поліцейський застрелив двох їхніх солдатів, які охороняли військовий пост на єгипетському кордоні рано-вранці 3 червня. А перед цим вночі ізраїльські сили успішно запобігли спробі контрабанди.

У Міноборони Ізраїлю повідомили, що єгипетського офіцера і третього ізраїльського солдата було вбито за кілька годин під час зіткнення на ізраїльській території.

За словами командувача Південних ізраїльських збройних сил генерал-майора Еліезера Толеданоа, після виявлення мертвими двох ізраїльських солдатів інцидент був спочатку розцінений як теракт.

Своєю чергою єгипетські військові заявляють, що трьох ізраїльських і одного єгипетського співробітника служби безпеки було вбито в перестрілці, коли єгипетський співробітник служби безпеки переслідував контрабандистів через кордон.

Ізраїль та Єгипет розслідують обставини перестрілки

Як йдеться в заяві прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху стосовно події, інцидент зі смертельним наслідком на єгипетському кордоні в суботу "є серйозним і незвичайним і буде ретельно розслідований".

Також ізраїльські військові зазначили, що неясно, як єгипетський офіцер зміг перетнути лінію кордону із парканом. Наразі солдати обшукують територію, щоб виключити додаткових нападників.

В армії Єгипту заявили, що міністр оборони країни Мохамед Закі висловив свої співчуття у телефонній розмові з ізраїльським колегою Йоавом Галланом, і вони обговорили вжиття необхідних заходів, щоб уникнути повторення інциденту зі стріляниною на кордоні.

Боротьба з контрабандою на кордоні Єгипту та Ізраїлю

Протяжність лінії кордону між Ізраїлем та Єгиптом становить понад 200 км. Тривалий час ситуація у прикордонній зоні в основному залишалася спокійною.

Представники ізраїльських військових зазначають, що спроби контрабанди в прикордонному районі були частими, проте останнє відоме проникнення до Ізраїлю, яке призвело до жертв, сталося близько десяти років тому.

Нагадаємо, нещодавно Єгипет знову виступав посередником в перемовинах між Ізраїлем та сектором Гази з ціллю припинити вогонь. 14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив про завершення спецоперації проти "Ісламського джихаду".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄгипетІзраїль