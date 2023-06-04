ua ru
Вс, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На границе Израиля и Египта в перестрелке погибли военные

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 00:46
На границе Израиля и Египта в перестрелке погибли военные Фото: израильские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе границы Израиля и Египта произошла перестрелка в субботу, в результате чего погибли 4 военнослужащих обеих стран. Речь идет о 3 израильских солдатах и 1 офицере египетской службы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Какая причина открытия огня - в настоящее время не ясно. Обе стороны совместно проводят расследование инцидента, рассказали агентству израильские военные и два источника в египетской службе безопасности.

По данным военных Израиля, египетский полицейский застрелил двух их солдат, которые охраняли военный пост на египетской границе рано утром 3 июня. А перед этим ночью израильские силы успешно предотвратили попытку контрабанды.

В Минобороны Израиля сообщили, что египетский офицер и третий израильский солдат были убиты через несколько часов в ходе столкновения на израильской территории.

По словам командующего Южными израильскими вооруженными силами генерал-майора Элиэзера Толеданоа, после обнаружения мертвыми двух израильских солдат инцидент был сначала расценен как теракт.

В свою очередь египетские военные заявляют, что трое израильских и один египетский сотрудник службы безопасности были убиты в перестрелке, когда египетский сотрудник службы безопасности преследовал контрабандистов через границу.

Израиль и Египет расследуют обстоятельства перестрелки

Как говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по случаю происшествия, инцидент со смертельным исходом на египетской границе в субботу "является серьезным и необычным и будет тщательно расследован".

Также израильские военные отметили, что неясно, как египетский офицер смог пересечь линию границы с забором. Сейчас солдаты обыскивают территорию, чтобы исключить дополнительных нападавших.

В армии Египта заявили, что министр обороны страны Мохамед Заки выразил свои соболезнования в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галланом, и они обсудили принятие необходимых мер, чтобы избежать повторения инцидента со стрельбой на границе.

Борьба с контрабандой на границе Египта и Израиля

Протяженность лини границы между Израилем и Египтом составляет более 200 км. Длительное время ситуация в приграничной зоне в основном оставалась спокойной.

Представители израильских военных отмечают, что попытки контрабанды в приграничном районе были частыми, однако последнее известное проникновение в Израиль, которое привело к жертвам, имело место около десяти лет назад.

Напомним, недавно Египет вновь выступал посредником в переговорах между Израилем и сектором Газа с целью прекратить огонь. 14 мая премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о завершении спецоперации против "Исламского джихада".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Израиль
NEWS
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области