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На границе Испании и Франции произошел лесной пожар: эвакуировали более 130 человек

Фото: пожар на границе Франции и Испании (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Портбоу, что на границе Испании с Францией у побережья Средиземного моря вспыхнул лесной пожар. Спасатели эвакуировали более 130 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Пламя охватило около 435 гектаров земли, под угрозой оказались около 2500 гектаров. Для ликвидации пожара спасатели из северо-восточного региона Испании Каталония объединились с французскими коллегами. Местные жители были эвакуированы спустя несколько часов после объявления пожара.

Отмечается, что сильный ветер помог огню распространиться и не позволил пожарным провести воздушную операцию с помощью самолетов, которые должны были сбрасывать воду.

Представители гражданской защиты Каталонии сообщили, что около 4000 человек остались без электричества, а железнодорожное движение между Портбоу и Фигерасом было приостановлено. Главный путь к французской границе также был закрыт.

Пожары в Испании

В июле масштабный пожар на Канарских островах уничтожил жилые дома, эвакуировать пришлось около 500 местных жителей. Для тушения огня привлекли армию.

Также, в марте пожар вблизи испанского городка Вильянуэва-де-Вивер уничтожил около 4 тысяч гектаров леса. Более 1000 человек вынуждены были эвакуироваться.

Согласно данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (Effis), в 2022 году в Испании около 500 пожаров уничтожили более 300 тысяч гектаров.

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