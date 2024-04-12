На границе Эстонии и РФ работники ФСБ избивали украинцев, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рostimees.

Как пишет издание, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 ФСБ рассматривает украинцев как потенциальных врагов.

Кроме притеснений украинцев на территории России, усилились преследования граждан Украины на автомобильных пунктах пропуска "Куничина Гора" и "Шумилкино" на границе с Эстонией.

По словам украинцев, которые пересекали границу, они подвергались притеснениям - профайлинговые интервью о них и их связях, заполнение анкет, проверка коммуникаций и изъятие данных, избиения с целью получения нужных ответов.

Сотрудники ФСБ заставляли их раздеваться, а затем фотографировали. ФСБ также производила видеозаписи полученных показаний, которые впоследствии могли быть использованы для компрометации лиц, пересекавших границу. Украинцев задерживали под предлогом вымышленных правонарушений и просили согласиться на проверку на детекторе лжи. Эти действия россиян приводили к задержкам в пересечении границы для других лиц.

В конце 2023 года ФСБ начала преследовать людей из Эстонии и других стран ЕС. Сообщалось о случаях насилия, но информации о физическом насилии в отношении эстонцев не поступало. Однако посещавшие Россию эстонцы рассказывали, что при пересечении границы к ним применяли другие методы, описанные украинцами.

Эстония занимает жесткую политику в отношении России

Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.

Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн. евро.

И в тот же день правительство Эстонии приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

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