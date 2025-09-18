Граница с Польшей: что происходит на КПП с украинской стороны 18 сентября

На границе Украины и Польши в Львовской области фиксируются очереди и задержки движения транспорта. Наиболее сложная ситуация наблюдается в пункте пропуска «Шегини», где скапливаются десятки автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госпогранслужбы в сети Telegram.

Ситуация на границе во Львовской области сопровождается значительными задержками для автотранспорта.

В пункте пропуска «Шегини» ожидают прохождения контроля около 150 машин. На «Краковце» скопилось порядка 20 автомобилей, а в «Нижанковичах» фиксируется очередь из 10 авто. В то же время в пунктах «Смольница», «Угринов», «Грушев» и «Рава-Русская» движение происходит без перебоев.

По данным украинских и польских служб, увеличение времени оформления связано сразу с несколькими факторами. В частности, польская сторона начала тестирование новой биометрической системы. Она предусматривает обязательное сканирование лица и снятие отпечатков пальцев при пересечении границы в обоих направлениях. Эти процедуры занимают больше времени и могут вызвать замедление пропуска граждан.

Дополнительным осложнением остаются ремонтные работы на украинской стороне пункта «Шегини». Из-за реконструкции временно уменьшена пропускная способность, что затрудняет проезд как легковых автомобилей, так и грузовиков.

Также, сообщается, что в результате ночного удара по Полтавской области и временного отключения электроснабжения на нескольких участках железнодорожной сети было задействовано резервное локомотивное обеспечение.

По состоянию на утро ряд пассажирских рейсов задерживался до трёх часов: №102 Херсон – Краматорск, №63/111 Харьков, Изюм – Львов, №64/112 Львов – Харьков, Изюм и №791 Кременчуг – Киев.

К 07:00 повреждения удалось локализовать и восстановить подачу напряжения, поэтому дальнейшее движение, включая пригородные электропоезда, осуществляется в штатном режиме.