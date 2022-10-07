Корбан отреагировал на ответ президента на петицию о возвращении ему гражданства

Бизнесмен Геннадий Корбан отреагировал на ответ президента на петицию с призывом вернуть ему украинское гражданство. Он заявил, что ожидает возвращения ему паспорта гражданина Украины и разрешения на возвращение на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook .

"Хочу также выразить благодарность президенту, который в своем ответе перечислил статьи законов и Конституции, регулирующих вопросы гражданства в Украине. Как я понял из ответа, в этом вопросе мы с президентом солидарны.

Есть все основания для пересмотра указа и восстановления моих гражданских и Конституционных прав. И это внушает оптимизм", - написал Корбан.

Он также отметил, что его юристы не нашли никаких оснований, почему его лишили гражданства и не пустили в страну. Также ни одна официальная структура – ни СБУ, ни миграционная служба – не смогли предоставить ни одного документа или мотивированного ответа, на каком основании это произошло.

Как известно, президент Владимир Зеленский в четверг, 6 октября, ответил на петицию с призывом вернуть украинское гражданство бизнесмену Геннадию Корбану. Ответ опубликован на сайте главы государства под петицией, набравшей более 25 тысяч подписей.