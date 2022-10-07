Корбан відреагував на відповідь президента щодо петиції про повернення йому громадянства

Бізнесмен Геннадій Корбан відреагував на відповідь президента на петицію із закликом повернути йому українське громадянство. Він заявив, що чекає на повернення йому паспорта громадянина України та дозвіл на повернення на Батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана у Facebook .

"Хочу також висловити подяку президенту, який у своїй відповіді перерахував статті законів та Конституції, які регулюють питання громадянства в Україні. Як я зрозумів із відповіді, у цьому питанні ми з президентом солідарні.

Отже, є всі підстави для перегляду указу та відновлення моїх цивільних та Конституційних прав. І це вселяє оптимізм", - написав Корбан.

Він також зазначив, що його юристи не знайшли жодних підстав, чому його позбавили громадянства та не впустили до країни. Також жодна офіційна структура - ні СБУ, ні міграційна служба - не змогли надати жодного документа чи мотивованої відповіді, на якій підставі це сталося.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 6 жовтня, відповів на петицію із закликом повернути українське громадянство бізнесмену Геннадію Корбану. Відповідь опублікована на сайті глави держави під петицією, яка набрала понад 25 тисяч підписів.