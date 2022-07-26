Корбан знову спробує в'їхати до України без паспорта: що відомо

За його словами, він зараз перебуває в Польщі і в'їхати в Україну так і не може, оскільки "паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "обличчя без громадянства".

"Зараз я шукаю можливість знову перетнути кордон України. У мене на руках ще є свідоцтво про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився - місто Дніпропетровськ, Україна", - сказав Корбан.

Оновлено.

Зазначимо, у Держприкордонслужбі не коментують інформацію щодо третіх осіб, разом з тим, там пояснили, що свідоцтво про народження не є документом, на основі якого здійснюється перетин кордону.

"Законодавство, яке регламентує Правила перетинання державного кордону передбачає перелік документів, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну. Свідоцтва про народження у цьому переліку немає. У будь-якому випадку інспектор прикордонної служби ухвалює рішення безпосередньо у пункті пропуску під час спроби особи перетнути державний кордон, керуючись нормами законодавства і тих документів, які надає особа для перетину кордону", - зазначив у коментарі РБК-Україна спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.