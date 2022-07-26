UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корбан снова попробует въехать в Украину без паспорта: что известно

Фото: глава терробороны Днепра Геннадий Корбан (скрин видео)
Автор: Наталия Гурковская, Владислав Красинский

Глава терробороны Днепра Геннадий Корбан, у которого изъяли паспорт при попытке пересечения границы Украины, попытается попасть в страну со свидетельством о рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, он сейчас находится в Польше и въехать в Украину так и не может, поскольку "паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как "лицо без гражданства".

"Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина", - сказал Корбан.

Обновлено.

Отметим, в Госпогранслужбе не комментируют информацию о третьих лицах, вместе с тем там пояснили, что свидетельство о рождении не является документом, на основе которого осуществляется пересечение границы.

"Законодательство, регламентирующее Правила пересечения государственной границы, предусматривает перечень документов, дающих право на выезд и въезд в Украину. Свидетельства о рождении в этом перечне нет. В любом случае инспектор пограничной службы принимает решение непосредственно в пункте пропуска при попытке лица пересечь государственную границу, руководствуясь нормами законодательства и тех документов, которые предоставляет лицо для пересечения границы", - отметил в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.

Отметим, что мэр Днепра Борис Филатов назвал инцидент с Корбаном "роковой ошибкой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Геннадий Корбан