Под Харьковом раздались взрывы: есть раненые из-за обстрела РФ

В четверг, 8 декабря, в Харькове раздались звуки взрывов. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении.

Пока местные власти не давали официальных комментариев относительно ситуации в городе.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе было слышно уже три взрыва.

Обновлено 21:24

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе.

"Возник пожар в частном домовладении. К сожалению, есть пострадавший мужчина", - добавил глава региона.

Обновлено 21:41

Синегубов добавил, что часть российских ракет сбили силы ПВО.

"Одна из ракет попала в частное домовладение, к сожалению, известно еще о 3 раненых: мужчине и двух женщинах", - пояснил глава области.

Обновлено 21:59

Советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила, что количество пострадавших растет.

"Идет тушение пожара и разбор завалов. 4 пострадавших", - заявила Попова.

Местное издание "Объектив" сообщает, что один из раненых мужчин находится в тяжелом состоянии, а в целом повреждены по меньшей мере четыре дома - один от попадания ракеты, минимум три - от обломков ракет. Две российские ракеты упали на территориях частных домовладений в разных населенных пунктах Харьковского района.