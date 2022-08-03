Корбан назвав ймовірні причини позбавлення його українського паспорта

Бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що жоден з українських і міжнародних фахівців в області громадянства не назвав рішення позбавити його українського паспорта законним і обгрунтованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в Facebook .

"Всі запитують, які ж справжні причини такого рішення президента і глави його офісу, прийнятого в розпал запеклої фази війни? Багато хто вважає, що в основу такого рішення за логікою речей повинні бути покладені вагомі аргументи. Деякі навіть підозрюють, що я приховую ці причини", - написав Корбан.

Водночас він додав, що провів дюжину консультацій з провідними українськими та міжнародними фахівцями в області громадянства. Жоден з них не назвав це рішення законним і обґрунтованим.

"Але досвід зіткнень з попередніми президентами навчив мене бути толерантним, мудрим, вихованим, змінюватися і рости над собою. Тому я поки утримаюся від критики на адресу людей, які чомусь вирішили, що влада і війна дали їм право розпоряджатися моєю долею і розлучати мене з близькими",- додав Корбан.