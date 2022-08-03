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Корбан назвав ймовірні причини позбавлення його українського паспорта

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Середа 03 серпня 2022 11:21
Корбан назвав ймовірні причини позбавлення його українського паспорта Фото: Геннадій Корбан (скрін відео)
Автор: Олександр Мороз

Бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що жоден з українських і міжнародних фахівців в області громадянства не назвав рішення позбавити його українського паспорта законним і обгрунтованим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в Facebook.

"Всі запитують, які ж справжні причини такого рішення президента і глави його офісу, прийнятого в розпал запеклої фази війни? Багато хто вважає, що в основу такого рішення за логікою речей повинні бути покладені вагомі аргументи. Деякі навіть підозрюють, що я приховую ці причини", - написав Корбан.

Водночас він додав, що провів дюжину консультацій з провідними українськими та міжнародними фахівцями в області громадянства. Жоден з них не назвав це рішення законним і обґрунтованим.

"Але досвід зіткнень з попередніми президентами навчив мене бути толерантним, мудрим, вихованим, змінюватися і рости над собою. Тому я поки утримаюся від критики на адресу людей, які чомусь вирішили, що влада і війна дали їм право розпоряджатися моєю долею і розлучати мене з близькими",- додав Корбан.

Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".

Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.

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Генадій Корбан
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