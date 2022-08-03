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Корбан назвал вероятные причины лишения его украинского паспорта

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 11:21
Корбан назвал вероятные причины лишения его украинского паспорта Фото: Геннадий Корбан (скрин видео)
Автор: Александр Мороз

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что ни один из украинских и международных специалистов в области гражданства не назвал решение лишить его украинского паспорта законным и обоснованным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook.

"Все спрашивают, каковы же истинные причины такого решения президента и главы его офиса, принятого в разгар ожесточенной фазы войны? Многие считают, что в основу такого решения по логике вещей должны быть положены веские аргументы. Некоторые даже подозревают, что я скрываю эти причины", - написал Корбан.

В то же время он добавил, что провел дюжину консультаций с ведущими украинскими и международными специалистами в области гражданства. Ни один из них не назвал это решение законным и обоснованным.

"Но опыт столкновений с предыдущими президентами научил меня быть толерантным, мудрым, воспитанным, меняться и расти над собой. Поэтому я пока воздержусь от критики в адрес людей, которые почему-то решили, что власть и война дали им право распоряжаться моей судьбой и разлучать меня с близкими", - добавил Корбан.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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Геннадий Корбан
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