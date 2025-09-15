Кораблей станет больше: Rheinmetall купит несколько военных верфей в Германии
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall договорился о приобретении военного подразделения судостроительной компании Naval Vessels Luerssen. Это расширит деятельность в сфере военного кораблестроения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соглашение достигнуто с группой Luerssen. Компании договорились не раскрывать стоимость сделки, добавив, что планируют завершить транзакцию в начале следующего года - после получения разрешения антимонопольных органов.
"Благодаря этому существенному стратегическому приобретению, Rheinmetall расширяет свой портфель, включив военное кораблестроение, и укрепляет позиции ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе", - говорится в заявлении.
NVL - это частная группа с четырьмя верфями на севере Германии и международными локациями.
Rheinmetall, производящая танки, гранаты и боевые машины пехоты, на протяжении десятилетий работает в морском секторе. Там отметили, что планируют удовлетворить рост спроса со стороны военно-морских сил и увеличенные бюджеты на закупки высокопроизводительными системными решениями с современной цифровой инфраструктурой.
Выгодный прогресс
Rheinmetall заинтересовалась приобретением Naval Vessels Luerssen (NVL) в августе.
Крупнейший производитель боеприпасов в Европе выиграл от роста оборонных расходов, ведь европейские страны активно инвестируют в войска после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Во втором квартале компания отчиталась о продажах на 2,43 млрд евро (2,85 млрд долларов), что оказалось ниже ожиданий из-за задержек с заключением контрактов в Германии.
В 2024 финансовом году ее продажи составили около 1 млрд евро (1,17 млрд долларов). В целом компания насчитывает около 2100 работников во всем мире.
Rheinmetall - немецкий производитель бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, средств ПВО, а также беспилотников и электроники.
В частности, компания поставляет для Украины танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.
На днях Rheinmetall анонсировала строительство нового завода по производству снарядов в безопасном регионе Украины.
В общем, компания заявила о намерении построить в Украине не менее четырех заводов по изготовлению оружия.