ВМС Британії помітили високий рівень активності кораблів РФ під час пандемії

Фото: HMS Echo (royalnavy.mod.uk)

Російські військові активізувалися біля кордону територіальних вод Британії, поки основні сили Королівського флоту кинуті на боротьбу з пандемією коронавіруса

Військово-морський флот Великобританії простежив за рухом семи російських військових кораблів після високого рівня активності в протоці Ла-Манш і в Північному морі під час пандемії коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Королівського флоту.

У заяві ВМС Великобританії говориться, що російські військові активізувалися біля кордону територіальних вод Британії, поки сили Королівського флоту кинуті на боротьбу з пандемією коронавіРусик.

"ВМС завершив посилену операцію щодо стеження за російськими військовими кораблями після незвично високого рівня активності в протоці Ла-Манш і в Північному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, для боротьби з поширенням коронавірусу парламент Великобританії має намір призупинити проведення засідань на чотири тижні. Оскільки зростає ризик зараження політиків коронавірусом, вони підуть на чотиритижневий Великодній перерва з середи. Парламент вже закритий для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони мали можливість сидіти один від одного у відповідності з рекомендаціями з соціального дистанціювання.