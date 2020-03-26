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ВМС Британії помітили високий рівень активності кораблів РФ під час пандемії

Новини » В світі     26.03.2020 - 18:32
ВМС Британії помітили високий рівень активності кораблів РФ під час пандемії
Фото: HMS Echo (royalnavy.mod.uk)

Російські військові активізувалися біля кордону територіальних вод Британії, поки основні сили Королівського флоту кинуті на боротьбу з пандемією коронавіруса

Військово-морський флот Великобританії простежив за рухом семи російських військових кораблів після високого рівня активності в протоці Ла-Манш і в Північному морі під час пандемії коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Королівського флоту.

У заяві ВМС Великобританії говориться, що російські військові активізувалися біля кордону територіальних вод Британії, поки сили Королівського флоту кинуті на боротьбу з пандемією коронавіРусик.

"ВМС завершив посилену операцію щодо стеження за російськими військовими кораблями після незвично високого рівня активності в протоці Ла-Манш і в Північному морі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, для боротьби з поширенням коронавірусу парламент Великобританії має намір призупинити проведення засідань на чотири тижні. Оскільки зростає ризик зараження політиків коронавірусом, вони підуть на чотиритижневий Великодній перерва з середи. Парламент вже закритий для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони мали можливість сидіти один від одного у відповідності з рекомендаціями з соціального дистанціювання.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про серйозні обмеження, які вводяться в Британії у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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