Флагман "Гетьман Сагайдачний" під час стрільб у Чорному морі виявив російські кораблі

Фото: флагман "Гетьман Сагайдачний" (РБК-Україна)

Російські кораблі порушували морське право

Український флагман "Гетьман Сагайдачний" під час проведення стрільб у Чорному морі зафіксував кораблі російського Чорноморського флоту, які порушували морське право. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіостудію "Бриз" Міністерства оборони України.

За даними відомства, сьогодні український флагман виконував практичні стрільби з корабельної артилерійської установки (А)К-100 та задачу зі знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630.

Крім того, вперше за декілька років "Гетьман Сагайдачний" провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16.

Зазначається, що під час проведення стрільб екіпаж українського флагмана зафіксував порушення морського права та присутність кораблів російського флоту в окупованих та стратегічно важливих ділянках Чорного моря.

Так, один з розвідувальних кораблів РФ знаходився поблизу Голіцінських газових родовищ, а російський танкер рухався з окупованих морських районів з приспущеним триколором, щоб "українські моряки його не помітили".

Нагадаємо, нещодавно у виключній морській зоні України поблизу Одеському газового родовища був виявлений російський ракетний катер. На запит української Морської охорони про мету перебування, військовий корабель РФ заявив, що здійснює охорону економічної діяльності Росії.