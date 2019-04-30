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На МКС виникла проблема з електропостачанням

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 01:58
На МКС виникла проблема з електропостачанням
Фото: NASA (flickr.com/Oliver Hine)

Екіпажу та роботі Міжнародної космічної станції нічого не загрожує

На Міжнародній космічній станції (МКС) на сегменті Сполучених Штатів виявили проблему в системі електропостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

У космічному відомстві США розповіли, що проблема була виявлена вранці 29 квітня фахівцями на Землі.

Проблеми виникли з блоком комутації MBSU, що розподіляє подання енергії на два з восьми каналів електроживлення на МКС.

Наразі фахівці NASA намагаються з'ясувати причини того, що сталося, а також поновити роботу системи електроживлення.

"Авіадиспетчери працювали над маршрутом живлення через шість силових каналів. Електроенергія, що генерується сонячними батареями станції, подається у всі системи станції цими каналами живлення", - уточнили в космічному агентстві.

У NASA наголосили, що екіпажу МКС і роботі станції нічого не загрожує.

Нагадаємо, на початку квітня голова Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн заявив, що протисупутникові випробування Індії несумісні з пілотованими польотами в космос і загрожують безпеці Міжнародної космічної станції.

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