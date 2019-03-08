Корабель Crew Dragon приводнився біля Флориди

Вранці Crew Dragon відстикувався від МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился у побережья Флориды (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане неподалеку от мыса Канаверал, что во Флориде. В районе приводнения капсулу ждало спасательное судно "Серчер".

Отмечается, что сейчас осуществляется операция загрузки и транспортировки капсулы на берег мыса Канаверал.

Специалисты NASA отметили, что возвращение космического корабля было "важнейшим испытанием", так как "потенциально это наиболее опасная часть полета".

Напомним, ранее сообщалось, что 8 марта в 9:30 по киевскому времени космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) после пяти дней совместного полета.

Как писало РБК-Украина, 3 марта космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка произошла на высоте около 400 километров именно тогда, когда станция пролетала над Северной Зеландией.

Добавим, 2 марта американская космическая компания SpaceX запустила в космос первый частный корабль Crew Dragon с манекеном на борту.