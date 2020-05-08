Корабельно-катерні підрозділи ООС провели стрільби в Азовському морі

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил провели стрільби в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними командування ООС, малий броньований артилерійський катер Військово-морських сил України "Лубни" та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля "Донбас" та двох катерів відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

"Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони", - заявили у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські морські прикордонники зі складу ООС спільно з катерами ВМС України провели бойові навчання в Азовському морі. Корабельно-катерна група відпрацювала спільне маневрування та ізолювання заданого району.

Також РБК-Україна писало, що український флагман "Гетьман Сагайдачний" провів бойові стрільби у Чорному морі. Флагман українського флоту вперше за останні роки застосував пускового ракетний комплекс ПК-16.