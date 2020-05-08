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Корабельно-катерні підрозділи ООС провели стрільби в Азовському морі

Новини » Суспільство     08.05.2020 - 15:20
Корабельно-катерні підрозділи ООС провели стрільби в Азовському морі
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Підрозділи відпрацювали знищення умовного противника

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил провели стрільби в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними командування ООС, малий броньований артилерійський катер Військово-морських сил України "Лубни" та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля "Донбас" та двох катерів відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря.

"Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони", - заявили у штабі.

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря

Корабельно-катерні підрозділи Об’єднаних сил відпрацьовували спільні дії зі знищення умовного противника в акваторії Азовського моря. У навчаннях взяли участь малий броньований артилерійський катер ВМС ЗС України «Лубни» та корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону морської охорони у складі корабля «Донбас» та двох катерів. Спільними діями військовослужбовці Збройних Сил та Державної прикордонної служби України вчасно знищили умовний ворожий десант та не допустили прориву противника вглиб оборони.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 8 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські морські прикордонники зі складу ООС спільно з катерами ВМС України провели бойові навчання в Азовському морі. Корабельно-катерна група відпрацювала спільне маневрування та ізолювання заданого району.

Також РБК-Україна писало, що український флагман "Гетьман Сагайдачний" провів бойові стрільби у Чорному морі. Флагман українського флоту вперше за останні роки застосував пускового ракетний комплекс ПК-16.

Теги Новини України ученияВМСкорабльООС
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