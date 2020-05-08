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Корабельно-катерные подразделения ООС провели стрельбы в Азовском море

Новости » Общество     08.05.2020 - 15:20
Корабельно-катерные подразделения ООС провели стрельбы в Азовском море
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Подразделения отработали уничтожение условного противника

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил провели стрельбы в акватории Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным командования ООС, малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

"Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны", - заявили в штабе.

Корабельно-катерное подразделения Объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря

Корабельно-катерное подразделения Объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря. В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины «Лубны» и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля «Донбасс» и двух катеров. Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны.

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 8 мая 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские морские пограничники из состава ООС совместно с катерами ВМС Украины провели боевые учения в Азовском море. Корабельно-катерная группа отработала совместное маневрирование и изолирование заданного района.

Также РБК-Украина писало, что украинский флагман "Гетман Сагайдачный" провел боевые стрельбы в Черном море. Флагман украинского флота впервые за последние годы применил пускового ракетный комплекс ПК-16.

Теги Новости Украины ученияВМСкорабльООС
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