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Корабль США перехватил несколько ракет возле побережья Йемена, - CNN

Фото: корабль США перехватил несколько ракет возле побережья Йемена (flickr by K B)
Автор: Иван Носальский

Корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney перехватил ракеты, которые могли выпустить йеменские боевики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Неназванный чиновник в комментарии изданию рассказал, что ракеты выпустили боевики-хуситы, которых поддерживает Иран. 

При этом другой чиновник уточнил, что всего американским кораблем было перехвачено 2-3 ракеты возле побережья Йемена. 

"Неясно, на что были нацелены ракеты. Возможно, ракеты были выпущены по кораблю USS Carney или направлены на другую цель", - приводит издание слова источников. 

В CNN напоминают, что инцидент произошел на фоне опасений возможного участия Ирана в войне Израиля с боевиками ХАМАС.

В Тегеране уже неоднократно высказывали поддержку действиям ХАМАС, но отвергают любую военную помощь или передачу разведывательной информации. 

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали не только военных, но и мирных жителей. 

Действия ХАМАС начали поддерживать не только террористические группировки, как "Хезболла", но и целые страны, в том числе Иран. 

США в ответ на такую поддержку ХАМАС направили к берегам Израиля несколько авианосцев и четыре тысячи своих солдат.

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