Корабль США перехватил несколько ракет возле побережья Йемена, - CNN

Неназванный чиновник в комментарии изданию рассказал, что ракеты выпустили боевики-хуситы, которых поддерживает Иран.

При этом другой чиновник уточнил, что всего американским кораблем было перехвачено 2-3 ракеты возле побережья Йемена.

"Неясно, на что были нацелены ракеты. Возможно, ракеты были выпущены по кораблю USS Carney или направлены на другую цель", - приводит издание слова источников.

В CNN напоминают, что инцидент произошел на фоне опасений возможного участия Ирана в войне Израиля с боевиками ХАМАС.

В Тегеране уже неоднократно высказывали поддержку действиям ХАМАС, но отвергают любую военную помощь или передачу разведывательной информации.

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали не только военных, но и мирных жителей.

Действия ХАМАС начали поддерживать не только террористические группировки, как "Хезболла", но и целые страны, в том числе Иран.

США в ответ на такую поддержку ХАМАС направили к берегам Израиля несколько авианосцев и четыре тысячи своих солдат.