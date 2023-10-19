Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену, - CNN

Корабель Військово-морських сил США USS Carney перехопив ракети, які могли випустити єменські бойовики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Неназваний чиновник у коментарі розповів, що ракети випустили бойовики-хусити, яких підтримує Іран.
При цьому інший чиновник уточнив, що всього американським кораблем було перехоплено 2-3 ракети біля узбережжя Ємену.
"Неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по кораблю USS Carney або направлені на іншу ціль", - наводить видання слова джерел.
У CNN нагадують, що інцидент стався на тлі побоювань можливої участі Ірану у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.
У Тегерані вже неодноразово висловлювали підтримку діям ХАМАСу, але відкидають будь-яку військову допомогу чи передачу розвідувальної інформації.
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали не лише військових, але й мирних жителів.
Дії ХАМАС почали підтримувати не лише терористичні угруповання, як "Хезболла", а й цілі країни, зокрема Іран.
США у відповідь на таку підтримку ХАМАС направили до берегів Ізраїлю кілька авіаносців та чотири тисячі своїх солдатів.
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