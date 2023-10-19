UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену, - CNN

Фото: корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену (flickr by K B)
Автор: Іван Носальський

Корабель Військово-морських сил США USS Carney перехопив ракети, які могли випустити єменські бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Неназваний чиновник у коментарі розповів, що ракети випустили бойовики-хусити, яких підтримує Іран.

При цьому інший чиновник уточнив, що всього американським кораблем було перехоплено 2-3 ракети біля узбережжя Ємену.

"Неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по кораблю USS Carney або направлені на іншу ціль", - наводить видання слова джерел.

У CNN нагадують, що інцидент стався на тлі побоювань можливої участі Ірану у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.

У Тегерані вже неодноразово висловлювали підтримку діям ХАМАСу, але відкидають будь-яку військову допомогу чи передачу розвідувальної інформації.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали не лише військових, але й мирних жителів.

Дії ХАМАС почали підтримувати не лише терористичні угруповання, як "Хезболла", а й цілі країни, зокрема Іран.

США у відповідь на таку підтримку ХАМАС направили до берегів Ізраїлю кілька авіаносців та чотири тисячі своїх солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльІранПалестинаВМС СШАЙемен